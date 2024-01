Mairie Thiès ouest: le torchon brûle entre le maire Mamadou Djittè et membres de l'ex parti pastef

Depuis quelques temps, aucune communication n'a eu lieu entre le maire de la commune de Thiès ouest, membre du parti PUR, et ses conseillers, membres de l'ex parti, Pastef. Selon les informations du bureau des conseillers, le maire ne respecte pas la parité au sein du bureau communal, et ne traite pas ses conseillers au même pied d'égalité. Par ailleurs, le premier adjoint au maire, membre de l'ancien parti Pastef, pourrait même perdre son poste en cas de nouvelle réorganisation du bureau dans le respect de la parité. Dans les jours à venir, les choses risquent de s'échauffer entre le maire Mamadou Djittè, à qui les conseillers municipaux appartenant à l'ex Pastef l'accusent de ne pas entretenir de bonnes relations avec eux et n'informe pratiquement personne lorsqu'il prend certaines décisions concernant la gestion communale.