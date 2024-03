Mairie Thiès - Ouest: Les pourfendeurs du maire Dr Mamadou Djité réclament l'installation d'une délégation spéciale

Le bras de fer entre le maire de la commune de Thiès - Ouest, Dr Mamadou Djité et quelques conseillers municipaux prend une nouvelle tournure. Hier jeudi 28 mars, la réunion du conseil municipal qui devait se tenir dans cette institution de la gouvernance locale s'est terminée par une opposition farouche entre les deux camps ( partisans de l'édile de cette collectivité territoriale et ses pourfendeurs). Finalement, ces pourfendeurs ont réclamé dans les plus brefs délais l'installation d'une délégation spéciale. Selon eux, "Le maire Mamadou Djité n'est plus légitime pour diriger cette municipalité".