Magal de Touba: Serigne Mountakha Mbacké appelle les chauffeurs à la prudence sur les routes

Le Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, par la voix de son porte - parole, a appelé lundi, les conducteurs et les usagers de la route à faire preuve de prudence à l'occasion du Grand Magal de Touba, prévu vendredi. "J'appelle les chauffeurs et usagers de la route à faire preuve de prudence à l'approche du Grand Magal de Touba", a déclaré le Khalife, par la voix de son porte - parole, Serigne Bassirou Abdou Khadre, lors de la visite du Chef de l'Etat, lundi dernier, à Touba.



Pour rappel, la communauté mouride célèbre cette année cet événement religieux de dimension planétaire dans un contexte de l'hivernage à travers le monde entier, cette journée de dévotion et de ferveur marque le départ pour la déportation de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul au Gabon.