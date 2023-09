Magal Touba 2023: le bilan des décès s'alourdit à 18 morts .

Entre hier mardi et mercredi 6 septembre, deux nouveaux décès ont été enregistré sur la route de Touba portant à 18 le nombre total de morts par accident à aller et au retour, selon la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. « Sur le bilan des accidents, à jour-j plus deux, le mercredi 6 septembre, du 1er au 6 septembre, nous en sommes à 209 sorties pour 679 victimes. 661 ont été sauvées et 18 ont finalement perdu la vie« , a indiqué sur Rfm, Capitaine Ndari Ndour. Le chargé de la communication à la BNSP rappelle que le bilan est évolutif et que leurs services n’ont pas encore terminé leur période de couverture sécuritaire. La 129e édition du grand Magal de Touba a eu lieu ce 4 septembre à Touba et a été célébré un peu partout dans le monde par la communauté mouride.