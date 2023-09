Magal Touba 2023: La police a interpellé 271 personnes

Pour la 129e édition du grand Magal de Touba, la police a interpellé deux cent soixante et onze personnes pour différentes infractions, selon le bureau des Relations publiques de la Police nationale. D’après un communiqué transmis à nos confrères de l’APS, 134 de ces personnes ont été présentées au parquet. La police a également effectué des saisies importantes dans le cadre de la lutte contre la drogue, avec plus de 3,5 kilogrammes de chanvre indien. S'agissant la sécurité routière, la police a saisi 796 pièces, mis 52 véhicules en fourrière et immobilisé 3 motos. Pendant la période du Magal, 43 accidents de la circulation ont été enregistrés, dont 21 corporels, 20 dégâts matériels et 2 mortels. Pour assurer la sécurité des personnes et des biens dans cet événement religieux majeur, la Police nationale a déployé 4106 fonctionnaires dans les localités de Touba, Mbacké, Diourbel et Bambey, soit une augmentation de 352 éléments par rapport à l’édition précédente, et a mis en place des moyens logistiques conséquents.