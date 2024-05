Madina Sissokho Dembélé, ministre des Transports et des Infrastructures "Les Maliens qui se trouvaient à bord sont sains et saufs"

Suite au crash de l'avion de Transair affrété par Air Sénégal en partance pour Bamako, la ministre des Transports et des Infrastructures maliennes, Madina Sissokho Dembélé, a fait un communiqué pour rassurer la famille des victimes.



Elle informe l'opinion publique que "les Maliens qui se trouvaient à bord sont sains et saufs. Je me félicite des diligences accomplies par les autorités du Sénégal pour l'organisation des secours et la prise en charge des passagers", a réagi l'autorité malienne.



La ministre a, dans son communiqué, souhaité , "au nom des plus hautes autorités de la République du Mali, prompt rétablissement aux blessés". Ce communiqué fait suite à l'annonce faite par le ministre sénégalais des Transports et des Infrastructures, à travers un communiqué en date du 9 mai 2024, pour signaler que ce vol avait pour destination Bamako.