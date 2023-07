Macky "va échanger avec les responsables de son parti"

Les quotidiens L'Observateur et Source A repris par l'APS, s'interrogent sur la survie de la coalition Benno Bokk Yaakaar et la question de la désignation de son candidat après le retrait de Macky Sall de la course à la présidentielle de 2024. Dans leur parution du jour, ils annoncent des échanges entre le chef de la coalition et ses responsables.



L’Observateur signale qu’après ‘’avoir caché son jeu à ses frères de parti’’, le Président de l’Alliance pour la République (APR) ‘’va échanger avec les responsables de son parti’’. ‘’Macky Sall a convoqué le Secrétariat exécutif national (Sen) de l’Apr ce soir. Une rencontre qui sera une occasion pour le président d’aborder la question de sa succession en interne. Il est aussi attendu à cette réunion que le sujet sur la candidature de Benno bokk yaakaar (Bby) à la Présidentielle du 25 février 2024 soit débattu, après que Macky Sall a renoncé’’, explique le journal.



Une "réunion cruciale"



‘’Macky Sall ne sera pas candidat à sa propre succession. Il en a décidé ainsi le 03 juillet dernier. Mais la question de son dauphin est sur toutes les lèvres. Plusieurs profils sont avancés en même temps mais les contraintes de temps s’imposent pour jouer sur la bonne préparation du successeur de Macky Sall. Les Partis politiques alliés de Benno n’ont que 8 mois pour désigner un candidat s’ils décidaient de quitter la grande Coalition de la majorité. Mais, pour enjamber le temps, Macky Sall a convoqué, pour ce mercredi, une réunion du Secrétariat exécutif national de l’APR. Pour non seulement expliquer davantage à ses camarades de Parti le bien- fondé de sa renonciation à sa candidature. Mais aussi, pour poser les jalons d’une unité des coeurs au sein de sa famille politique. Avant d’arriver prochainement au choix du dauphin’’, explique le journal Source A. IGFM