MASSALY DENIGRE OUSMANE SONKO ET PLEBISCITE AMADOU BA

Le dimanche 17 mars, au Siège de son parti à Thiès, Mohamed Lamine Massaly a officiellement réitéré son soutien à Amadou Ba pour la candidature à la présidence du Sénégal pour les élections de 2024. Cette décision, fruit d'une délibération approfondie, a été accueillie par des applaudissements nourris, témoignant de l'enthousiasme et de l'unité autour du choix de Ba comme le profil le plus adéquat pour guider les destinées du Sénégal.



Dans son discours, Massaly a mis en lumière les qualités exceptionnelles d'Amadou Ba, le présentant comme un technocrate accompli et un homme d'État chevronné, dont le parcours impressionnant et le dévouement à la nation le placent en tête des personnalités les plus qualifiées pour diriger le pays. L'approbation de Ba s'ancre dans une confiance profonde en sa capacité à incarner et à traduire la vision éclairée du président actuel, Macky Sall, pour le Sénégal.



Par ailleurs, Massaly qualifie Ousmane Sonko et ses partisans d'"aventuriers populistes" et suggère que leur approche est issue de "courants extrémistes". Il exprime des préoccupations quant à la capacité de Sonko à gérer les défis sécuritaires et politiques du Sénégal, en particulier dans un contexte où le pays devient un producteur d'hydrocarbures et se trouve dans une zone de tensions sécuritaires multiples. Massaly met en garde contre la confiance de l'avenir du Sénégal à de tels individus, les considérant comme une menace pour la stabilité du pays.



Massaly a souligné l'importance de cette élection dans un contexte où le Sénégal, nouvel acteur dans la production d'hydrocarbures et situé dans une région de tensions sécuritaires, fait face à des défis majeurs. Il a critiqué les approches populistes et averti contre le risque de confier l'avenir du pays à des figures qu'il qualifie d'aventuriers, mettant en jeu la stabilité et le développement du Sénégal.



Il a été pour Massaly, l'occasion de rappeler l'urgence d'une mobilisation exceptionnelle pour assurer la victoire d'Amadou Ba dès le premier tour, insistant sur l'importance de l'unité et de la consolidation des forces vives de la coalition en place. Massaly a invité à une réflexion collective sur le futur du Sénégal, insistant sur la nécessité d'élaborer un nouveau pacte républicain qui répond aux aspirations de la jeunesse et éloigne le pays des dangers de la manipulation et des mensonges politiques.