MAROC : Un séisme de 6,9 degrés de magnitude a secoué plusieurs villes marocaines

Ce vendredi soir Un séisme de 6,9 degrés de magnitude a secoué plusieurs villes marocaines, vendredi soir, sans avoir causé, selon les informations disponibles actuellement de victimes ou de dégâts matériels. Les habitants des régions du Grand Casablanca, Rabat-Salé-Kénitra et Souss-Massa ont ressenti des secousses de magnitude 6,9, et un épicentre 82 km au Sud-ouest de Marrakech. Le séisme s’est aussi ressenti dans d’autres pays comme la Mauritanie, Gilbraltar, le Portugal et l’Algérie. Nous y reviendrons