MAGAL DE TOUBA 2023 : Les camarades de Thierno Alassane Sall soulagent les pèlerins.

En partance pour la ville religieuse de Touba, des centaines de pèlerins ont reçu des collations de la part de responsables et membres de LA RÉPUBLIQUE DES VALEURS, depuis la région de Thiès.



Sous la coordination de M Massamba Diop, les camarades de Thierno Alassane Sall ont offert aux voyageurs des repas légers en plus de sachets d'eau et sous une forte chaleur.



Une unième édition pour la RV/ Thiès, qui, à travers ces actions de solidarité et de soutien participe davantage au Grand Magal de Touba. Les militants de La République des Valeurs de Thiès se sont beaucoup réjouis de cette journée de distribution de collations.



Pour rappel, leur leader a passé plusieurs jours dans la ville sainte de Touba et a été dernièrement reçu par le khalife général des Mouride.