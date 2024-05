Lutte contre le paludisme: La commune de Khombole s'engage

La commune de Khombole s'engage à anticiper la phase de pré élimination du paludisme. Elle devient une localité de référence dans la lutte contre le paludisme. En effet, le district sanitaire Fiacre Coly polarise des postes et cases de santé de l'arrondissement de Thiès et couvre une population de 182 553 habitants. Cette collectivité territoriale a fait beaucoup d'efforts dans le cadre de la sensibilisation à travers un Pacte d'engagement pour l'élimination du paludisme, repris par le journal L'AS.



"Entre 2021 et 2023, nous sommes passés de 853 cas de palu simple à 84 cas simples. De 72 cas de palu grave à 2 cas. En mortalité, de 4% à 0%. Les femmes ont joué un rôle déterminant dans ce combat", a indiqué Dr Matar Ndiaye, à l'occasion d'une visite de terrain organisée par le réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement (Remapsen), en partenariat avec Speak up Africa, pour constater la situation du paludisme dans cette localité.