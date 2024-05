Lutte contre la cherté des coûts de connexion : Naissance d'un collectif engagé

Un communiqué récent a dévoilé la création d'un collectif baptisé "Front contre la cherté des coûts de connexion", dont la mission principale est de lutter contre les tarifs élevés de la connexion internet au Sénégal. Les membres fondateurs de ce collectif entendent porter cette cause auprès des autorités politiques et des opérateurs du secteur.



Dans ce communiqué, le collectif annonce officiellement la naissance du Collectif F4C (Front contre la cherté des coûts de connexion), une initiative audacieuse visant à surmonter les obstacles financiers qui limitent l'accès à Internet. Le F4C rassemble des citoyens, des organisations et des experts déterminés à rendre la connectivité internet plus accessible et abordable pour tous.



L'objectif clair du collectif est de sensibiliser, de plaider et d'agir pour réduire les coûts de connexion à Internet. Il affirme que l'accès à Internet est un droit fondamental pour tous, et s'engage à porter cette revendication auprès des décideurs politiques, des fournisseurs de services Internet et de la société civile.



Le collectif lance un appel à tous ceux qui partagent cette vision à les rejoindre dans cette lutte pour un accès Internet abordable et équitable pour tous. Il croit fermement qu'ensemble, il est possible de construire un avenir où la connectivité numérique est réellement accessible à chacun, sans discrimination ni exclusion.