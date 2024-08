Lutte contre l’émigration clandestine : l'opération "Djoko" permet l’arrestation de 453 personnes

D'après un communiqué de la Direction de l'Information et des Relations Publiques des Armées (Dirpa) publié sur la page X, l'Armée et la Gendarmerie ont entamé l' "opération Djoko" le jeudi 15 août 2024 sur plusieurs zones du pays. Cette initiative a conduit à l'arrestation de 453 individus, incluant des candidats à l'émigration clandestine et des membres de réseaux de passeurs. Parmi eux se trouvent 239 Sénégalais, 145 Guinéens, 32 Gambiens, 17 Maliens, 7 Bissau-Guinéens, 6 Ivoiriens, 3 Nigériens, 2 Comoriens, ainsi qu’un Mauritanien et un Congolais.



L'Armée et la Gendarmerie continuent de mener l'opération "Djoko", avec des patrouilles mixtes visant à empêcher les départs illégaux depuis les côtes sénégalaises, dans le cadre de la lutte contre l'émigration clandestine.



En parallèle, depuis le 18 août, les forces armées, la Gendarmerie et les parcs nationaux sont engagés dans une autre mission de sécurisation du Parc national Niokolo Koba. Ces patrouilles conjointes ont pour objectif de renforcer la lutte contre le braconnage, la déforestation et l'exploitation minière illégale, souligne la Dirpa dans son communiqué.



