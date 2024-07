Lutte Contre la Pêche Illicite : 24 Navires Saisis en Six Mois

De janvier à juillet 2024, vingt-quatre navires de pêche ont été interceptés pour diverses infractions, telles que la pêche en zone interdite et le transbordement illégal de produits de pêche, selon le ministère des Pêches et des Infrastructures portuaires. Les amendes varient entre 400 millions et 599 millions de FCFA, conformément à la loi de 2015 sur la pêche maritime. Un montant de 103 millions de FCFA a déjà été versé au Trésor public en amendes pour 2023. Le ministère publiera régulièrement les chiffres des navires arraisonnés et des amendes pour promouvoir la transparence et lutter contre la pêche illicite et non réglementée (INN). Le ministère rappelle l'importance du respect des réglementations et assure sa collaboration avec les acteurs du secteur pour une pêche durable au Sénégal.