### Titre : Lutte Contre l’Insécurité Routière : L'ANASER Développe des Plans Locaux



**Contenu :**

Cheikhou Omar Gaye, directeur général de l’Agence Nationale de la Sécurité Routière (ANASER), a annoncé mercredi la mise en place prochaine de plans locaux de lutte contre l’insécurité routière dans les quatorze régions du Sénégal.



"Chaque région a des spécificités et des besoins distincts en matière de sécurité routière. C’est pourquoi nous élaborerons des plans locaux sous la présidence du gouverneur, avec un comité de suivi pour mettre en œuvre les activités identifiées dans chaque région," a-t-il déclaré.



M. Gaye s'exprimait lors d'une session du Comité Régional de Développement (CRD) dédiée à la sécurité routière.



Cette réunion suit les treize CRD précédents, organisés dans d'autres régions par le commandement territorial, en collaboration avec l'ANASER, dans le cadre de la campagne nationale de lutte contre l’augmentation des accidents de la circulation.



L'objectif de cette rencontre est de trouver des solutions pour éradiquer ce phénomène. C'est également une opportunité pour tous les acteurs d'effectuer un diagnostic complet de la situation et de proposer un plan d'action consensuel à mettre en œuvre.



Les conclusions de cette réunion seront intégrées aux états généraux des transports qui se tiendront en juillet, sur instruction du chef de l'État, a précisé M. Gaye.



Selon lui, 86% du réseau routier sénégalais est en bon état. "Il faut réduire la négligence humaine, renforcer le contrôle routier, appliquer des sanctions, et mener des opérations de formation, d’éducation et de sensibilisation à la sécurité routière," a-t-il souligné.



Assane Guèye, adjoint au gouverneur chargé des affaires administratives, a noté que dans la région de Dakar, les accidents sont principalement dus à l'excès de vitesse, à des comportements imprudents, à la distraction et à une mauvaise connaissance du code de la route par certains conducteurs.



En réponse, les autorités régionales prendront des décisions visant à allier prévention et répression pour éliminer les accidents dans la région de Dakar.