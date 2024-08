Louga : Appel pour la Création d’une Usine de Traitement d’Eau Dédiée aux Zones Rurales

Les acteurs du secteur de l’hydraulique de la région de Louga ont sollicité, mercredi, l’établissement d’une usine de traitement d’eau spécifiquement destinée aux zones rurales de cette région située au nord-ouest du Sénégal.



"Une telle infrastructure permettrait de fournir de l’eau potable aux villages et localités environnant le lac de Guiers, garantissant ainsi une répartition plus équitable des ressources en eau", a déclaré Ndèye Nguénar Mbodj, la gouverneure de Louga, lors d’un Conseil Régional de Développement (CRD) consacré à ce sujet.



Cette déclaration a été faite lors d’une rencontre avec des journalistes, à la suite du CRD, organisé dans le cadre de concertations multipartites portant sur les secteurs de l’hydraulique et de l’assainissement.



Les discussions ont mis en lumière la situation contradictoire de la région, où de nombreuses localités souffrent encore d’un accès limité à l’eau potable, bien que Louga abrite le lac de Guiers, l'une des principales sources d’eau potable du Sénégal, a souligné Mme Mbodj. En réponse à ce constat, les participants ont recommandé la création d’une usine de traitement d’eau à Keur Momar Sarr 4 (KMS 4), dédiée à la région de Louga, notamment pour desservir les villages ruraux.



Ce CRD a rassemblé divers acteurs du secteur de l’hydraulique, avec pour objectif d’évaluer les efforts entrepris par l’État et ses partenaires pour améliorer l’accès à l’eau potable, tout en recueillant les préoccupations des populations locales.



La gouverneure a également insisté sur l’importance d’impliquer les communautés de base dans la formulation des politiques, un point qui a été largement salué par l’ensemble des participants.



"Les conclusions issues de cette réunion seront transmises au ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement pour être prises en compte dans les prochaines orientations stratégiques", a-t-elle précisé.



