Louga : Appel à une Intensification des Contrôles Commerciaux pour la Baisse des Prix

La gouverneure de la région de Louga, Ndèye Nguénar Mbodj, a exhorté vendredi le service du commerce à renforcer les inspections et à collaborer de près avec les consommateurs pour assurer l'efficacité et la durabilité des mesures de réduction des prix des produits de première nécessité.



"Nous avons demandé au service du commerce de multiplier les inspections et de travailler en étroite collaboration avec les consommateurs pour garantir que les mesures récemment mises en place pour la baisse des prix de plusieurs produits essentiels soient efficaces et durables", a-t-elle déclaré.



Mme Mbodj s'est exprimée devant les journalistes après la réunion du comité régional de la consommation, consacrée à la mise en œuvre de ces baisses de prix.



Elle a précisé que "le comité régional de la consommation s'est réuni pour répondre à la récente réduction des prix de produits essentiels tels que l'huile de palme raffinée, le pain, la farine de blé, le sucre cristallisé, le riz brisé ordinaire et le ciment".



"La réunion a permis de discuter en profondeur des défis liés à l'application des mesures de contrôle des prix, soulignant l'importance d'une vigilance continue pour garantir l'efficacité des actions entreprises en faveur des consommateurs", a-t-elle ajouté.