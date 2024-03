Ligue1 - 15e journée : La Linguère et l'AS Pikine se neutralisent

Rédigé le Lundi 4 Mars 2024 à 07:02 | Lu 31 fois Rédigé par Rédaction

Lors de la 15e journée de la Ligue 1 professionnelle, l'AS Pikine et la Linguère de Saint-Louis se sont affrontées au stade Alassane Djigo. Malgré une domination quasi-constante de l'AS Pikine, aucune des deux équipes n'a réussi à marquer, et le match s'est soldé sur un score nul de 0-0. Cette issue a été mal accueillie par les supporters de l'AS Pikine, tandis que l'équipe perd des points dans la course au titre.