Ligue 1 : Le derby Lébou entre Teungueth FC et Ouakam en tête d'affiche de la 15ème journée

La 15ème journée de la Ligue 1 promet des duels passionnants ce week-end. Teungueth FC, désormais en tête du championnat avec 25 points, accueille son voisin Lébou, l'US Ouakam. Ce match met en lumière l'ambition de Teungueth FC de consolider sa position de leader et la détermination de l'US Ouakam à se remettre de sa récente défaite face à l'AS Pikine.



Au stade Iba Mar, le Jaraaf, actuellement deuxième au classement, se mesure à Dakar Sacré Cœur. De leur côté, les banlieusards de l'AS Pikine cherchent à enchaîner une deuxième victoire consécutive devant leur public, cette fois contre la Linguère de Saint-Louis.



Dans les autres rencontres, le Casa Sport affronte Guédiawaye FC au stade régional de Kolda, tandis que Jamono Fatick se rend au Stade de Mbour dans un match crucial pour les deux équipes du bas de classement.



Le programme complet de la 15ème journée est le suivant :



**Samedi 2 mars 2024**



Stade Ngalandou Diouf



16h30 : Teungueth FC vs. US Ouakam



Stade Iba Mar



16h30 : Jaraaf vs. Dakar Sacré Cœur



**Dimanche 3 mars**



Stade Lat Dior



16h30 : Sonacos vs. Diambars



Stade Iba Mar Diop



16h30 : US Gorée vs. Génération Foot



Stade Caroline Faye



16h30 : Stade de Mbour vs. Jamono Fatick



Stade Alassane Djigo



16h30 : AS Pikine vs. Linguère



Stade régional de Kolda



16h30 : Casa Sport vs. Guédiawaye FC