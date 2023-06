Libérations des journalistes Pape NDIAYE et Serigne Saliou Gueye : la CAP sursoit à la Journée sans presse du 23 juin

Ce mardi, les journalistes Pape Ndiaye et Serigne Saliou Gueye ont été libérés. Selon la Coordination des associations de presse (CAP), qui est en contact avec leurs avocats, ils ont été placés sous contrôle judiciaire avec obligation de ne pas quitter le territoire national sans autorisation préalable du juge.

Suite à cette décision, la Coordination des Associations de Presse (CAP) a décidé de reporter la Journée de la Presse qui était prévu ce vendredi 23 juin.

Dans un communiqué rendu public, la coordination « se félicite de l'heureuse issue des affaires impliquant le journaliste Pape Khone NDIAYE et le directeur de publication de Yoor Yoor Serigne Saliou GUEYE. Cette libération annoncée de nos confrères à quelques jours de la fête de la Tabaski est intervenue après une médiation engagée auprès des autorités gouvernementales ».

Aussi, « La CAP tient à saluer l'esprit d'ouverture et de réactivité de la Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Ismaela Madior FALL et de ses services. Ces autorités ont été réactives et diligentes. Le Médiateur de la République a joué son rôle dans ces affaires. Cela prouve une fois de plus que notre pays, le Sénégal, est au-dessus de toutes les contingences ».

Après cette libération, la coordination des associations de presse la restauration du signal Walf TV. Les négociations sont en bonne voie et une heureuse issue est également attendue prochainement pour Walfadjri.