Libération des professeurs Y.C et N.D à Thiès

Y. C, professeur de français au lycée El Hadji Malick Sy de Thiès, et son collègue N.D, professeur d'EPS, ont enfin retrouvé leur liberté. Leur libération intervient après un séjour à la maison d'arrêt et de détention de Rebeuss à Dakar, où ils avaient été détenus depuis leur arrestation en juin.



Les deux enseignants ont été appréhendés à Dakar après que des militants de l'ex Pastef/Les Patriotes aient tenté de lever le blocus devant la maison de leur leader à la cité Keur Gorgui. Après plusieurs mois de détention, ils ont été libérés et peuvent enfin retrouver leur famille.