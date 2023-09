Libération de Nitdoff et Karim Xurum Xax: Les rappeurs chez le ministre de la justice

Ce mercredi 6 septembre 2023, une forte délégation de rappeurs dirigée par Awadi, Duggy Tee, Xuman, Fou Malade, Matador entre autres, a été reçue, par le ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall. Ce rendez-vous entre le garde des sceaux et les ténors du hip-hop sénégalais entre dans le cadre d’une médiation pour la libération des rappeurs Nitdoff, Karim Xurum Xax et des autres détenus politiques. Une source proche renseigne que la médiation entreprise par les rappeurs serait en bonne voie et pourrait même très bientôt porter ses fruits.