Levée du corps d'Alain Kaly: Thiès rend hommage à un instituteur modèle!

Rédigé le Dimanche 26 Mai 2024 à 00:59 | Lu 59 fois Rédigé par Malick Sarr Gueye

Le décès de l'enseignant Alain Kaly, en service à l'école élémentaire Keur Modou Ndiaye, qui a été atrocement tué après la descente à 18h, a été une grande perte pour la communauté éducative de la cité du rail. Plusieurs autorités administratives et religieuses ont effectué le déplacement à la levée du corps du défunt instituteur ce samedi 25 mai à l'hôpital régional de Thiès. Elles se sont inclinées devant sa mémoire. Tour à tour, les autorités ont rendu un hommage mérité à cet éducateur qui a contribué pour le rayonnement du système éducatif du pays, notamment à celui de la ville de Thiès avec bec et ongle. Pour rappel, Alain Kaly avait quitté son établissement pour regagner son domicile et retrouver sa famille, il a été intercepté en cours de route par des agresseurs qu'ils l'ont poignardé à mort.