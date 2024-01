Un nouveau sondage CBS News publié dimanche montre que près de la moitié des électeurs américains interrogés sont d’accord avec le commentaire controversé de l’ancien président Donald Trump selon lequel les immigrants illégaux « empoisonnent le sang » du pays. Trump, favori pour l’investiture républicaine à la présidentielle selon de nombreux sondages, a suscité des critiques et a été accusé de faire écho à Adolf Hitler le mois dernier après ses remarques sur les immigrés.

Lors d’un discours lors d’un événement dans le New Hampshire le 16 décembre 2023, le leader du MAGA a affirmé que les immigrants « empoisonnent le sang » des États-Unis lors d’un événement à Durham, dans le New Hampshire.

« Ils empoisonnent le sang de notre pays », a déclaré Trump. « Ils empoisonnent les établissements psychiatriques et les prisons partout dans le monde. Pas seulement en Amérique du Sud, pas seulement dans trois ou quatre pays auxquels nous pensons, mais partout dans le monde. Ils arrivent dans notre pays depuis l’Afrique, l’Asie, partout dans le monde. dans le monde. » La campagne du président Joe Biden a été parmi celles qui ont rapidement dénoncé les commentaires de Trump, affirmant qu’il avait « répété Hitler ». Malgré les réactions négatives suscitées par ses remarques lors du rassemblement de décembre, le journal CBS News/YouGov a constaté que ses fervents partisans de MAGA ne sont pas les seuls à être d’accord avec Trump sur l’immigration.

L’enquête CBS, menée entre le 10 et le 12 janvier, a interrogé un échantillon représentatif à l’échelle nationale de 2 870 électeurs américains, dont 786 probablement républicains, selon le média national. Le sondage a interrogé les répondants sur leur position sur diverses questions, leur demandant s’ils étaient d’accord ou en désaccord avec les commentaires ou les positions des candidats.

L’un des sujets du sondage consistait à évaluer ce que les gens pensaient de l’utilisation par Trump de l’expression « empoisonner le sang du pays » en référence aux migrants qui entrent illégalement aux États-Unis.

Parmi tous les électeurs interrogés, et pas seulement les Républicains, environ 47 % ont déclaré qu’ils étaient « d’accord avec Trump » sur son commentaire sur les immigrés illégaux et 53 % de tous les électeurs ont déclaré qu’ils étaient « en désaccord » avec cette remarque. Alors que la plupart des électeurs étaient globalement en désaccord avec ce libellé, environ huit électeurs primaires républicains sur dix se sont déclarés d’accord avec lui. AfrikMag