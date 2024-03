Les engagements de Serigne Mboup en matière de commerce, transport et pêche

Serigne Mboup poursuit sa campagne en visitant divers lieux. Après Touba, le leader du mouvement And Nawle s'est rendu au marché de Louga pour discuter avec les commerçants et présenter son programme une fois élu président. L'émigration, l'insertion des conducteurs de motos-Jakarta et la modernisation des marchés étaient au cœur de ses discussions.



À Saint-Louis, Serigne Mboup a été accueilli par les transporteurs qui lui ont exposé leurs préoccupations, notamment concernant les vieilles voitures, le transport clandestin et d'autres problèmes du secteur. Il a réaffirmé son engagement envers ce secteur, proposant la construction d'autoroutes reliant les grandes villes et régions du pays, ainsi que des initiatives pour renforcer les infrastructures aéroportuaires et numériser le secteur du transport.



Par la suite, Serigne Mboup a visité les rues de Saint-Louis et s'est rendu au quai de pêche où il a rencontré les pêcheurs.