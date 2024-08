Les députés réclament une révision approfondie du règlement intérieur de l'Assemblée nationale

Vendredi dernier, plusieurs députés ont exprimé leur souhait de voir une révision en profondeur du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, notamment en ce qui concerne la procédure de levée de l’immunité parlementaire.



Lors de la session consacrée à l'adoption, en urgence, d'une loi modifiant ce règlement, certains parlementaires ont regretté le manque de temps pour procéder aux révisions nécessaires pour le bon fonctionnement de l'institution. Ibrahima Diop, député représentant les Sénégalais de l'étranger, a ainsi insisté sur la nécessité de réviser en profondeur le règlement intérieur, rappelant les difficultés rencontrées lors de l’installation de la 14e législature, marquée par des incidents potentiellement dangereux.



Amadou Ba, membre du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, a également souligné l'importance d'une révision globale du règlement, notamment en ce qui concerne les failles dans la procédure de levée de l'immunité parlementaire, qui ne prévoit aucun recours pour les députés concernés. Il a également suggéré que le texte soit soumis au Conseil constitutionnel pour validation.



D’autres députés, comme Sanou Dione, ont plaidé pour que le futur règlement intérieur soit élaboré sans tenir compte des influences politiques, afin de garantir son efficacité à long terme. De leur côté, Mamadou Lamine Thiam, co-auteur de la proposition de loi, et Ayib Daffé, ont insisté sur le caractère urgent de la révision, bien que ce dernier ait exprimé des regrets quant à l'opportunité manquée de procéder à une révision plus complète.



Moussa Diakhaté, président de la Commission des lois, a salué la mobilisation des députés qui ont travaillé dans l’urgence pour élaborer la loi. Il a également remercié Amadou Mame Diop, président de l'Assemblée nationale, pour sa sagesse dans la gestion de ce dossier délicat en collaborant avec les présidents de groupes parlementaires.



Ce débat sur la modification du règlement intérieur a été relancé par le Premier ministre Ousmane Sonko, qui avait conditionné sa déclaration de politique générale à l’adoption de ces réformes, critiquant le texte actuel pour son manque de reconnaissance de la fonction de chef du gouvernement. Face à cette demande, le bureau de l’Assemblée nationale avait décidé de suspendre le Débat d’orientation budgétaire traditionnel.



Finalement, la révision du règlement intérieur confirme les irrégularités soulevées par le Premier ministre et souligne l'urgence d'une mise en conformité avec la Constitution, selon Amadou Ba, un député proche du pouvoir.



---



aps