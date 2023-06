Les bienfaits du néré "nététou" pour la santé

Cet arbre qui peut mesurer jusqu'à 25 mètres de haut, pousse de façon naturelle dans les zones semi-arides et joue un rôle important dans le quotidien de nombreux ménages.



"Dans le domaine de l'alimentation, le néré, qu'on appelle au Sénégal nététou, est très prisé dans la cuisine. Les fruits contenus dans des gousses sont parfois utilisés pour faire de la bouillie pour les enfants. C'est un fruit qui aide les populations, surtout dans les périodes qui précèdent la saison des pluies. Au moment d'attendre les prochaines récoltes. Et même pendant la saison des pluies, on l'utilise," explique Assane Goudiaby, enseignant-chercheur à l'Institut des sciences de l'environnement de l'université (ISE) Cheikh Anta Diop de Dakar et spécialiste de la flore et de la végétation naturelles.







"Une fois qu'on utilise la pulpe jaunâtre, la graine va servir à produire le nététou. Donc le netétou est issu d'une fermentation de cette graine. C'est un procédé que les femmes maîtrisent très bien. Et on l'utilise pour rehausser un peu les plats. Beaucoup de gens l'adorent. C'est un produit qui, actuellement, joue un rôle économique très important, parce qu'il est très bien vendu. On en trouve dans tous les marchés de Dakar," poursuit le professeur Assane Goudiaby.