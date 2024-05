Les avancées du projet d’acquisition d'avions L410NG : Revue de la visite du ministre El Malick Ndiaye à Prague

M. El Malick Ndiaye, Ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, a mené une délégation à Prague du 19 au 21 mai 2024 pour une série de réunions visant à renforcer la coopération entre le Sénégal et la République tchèque dans le domaine des transports. Des discussions stratégiques ont eu lieu, notamment avec M. Jozef Piga, PDG d’Omnipol, concernant l'avancement du projet d’acquisition de cinq avions L410NG pour Air Sénégal. Deux avions ont déjà été livrés, le troisième est prévu pour juin, et les deux derniers d'ici fin 2024. Le ministre a également rencontré son homologue tchèque, M. Martin Kupka, pour discuter du renforcement de la coopération bilatérale, notamment sur le projet de reconstruction des aéroports du Sénégal en collaboration avec Transcon. La visite a mis en lumière l'importance du transfert de compétences et de technologies, avec une volonté de développer la coopération dans les transports terrestres et ferroviaires."