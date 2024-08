Les acteurs touristiques de Mbour tirent la sonnette d’alarme sur l’érosion côtière

Les acteurs du secteur touristique de Mbour ont organisé une conférence de presse pour attirer l’attention des autorités sénégalaises sur les graves conséquences de l’érosion côtière. Bocar Thiam, directeur de l’hôtel Mbaila et porte-parole, a exprimé leur profonde préoccupation face à cette menace grandissante qui pourrait aggraver la situation déjà critique du tourisme dans la région.



« Nous lançons cet appel pour alerter les autorités sur l’érosion de nos côtes. Les précédentes interventions à Saly ont laissé notre zone en marge, et aujourd’hui, nous subissons les conséquences de ces travaux partiels. Au lieu de traiter le problème dans son ensemble, ils l’ont fait de manière fragmentée. Nous demandons au Président Diomaye et au Premier ministre Sonko d’intervenir rapidement pour éviter le pire. Nous ne sommes pas des étrangers, mais des Sénégalais profondément attachés à notre pays. La préférence nationale, qu’ils prônent, doit s’appliquer. En tant qu’investisseurs, nous avons choisi de revenir au pays pour contribuer à son développement. Si rien n’est fait, la situation risque d’empirer avec un chômage accru. Pour résoudre les problèmes de la jeunesse, il est impératif de régler ces questions pour éviter l’immigration clandestine et les actes de délinquance. Alors, Président Diomaye, Ousmane Sonko, demandez à vos ministres de venir à Mbour constater les dégâts, car la situation est vraiment alarmante ! », a déclaré M. Thiam.

