Les Lionnes de la Téranga se préparent à Thiès pour le duel contre le Mozambique

Dans le cadre des éliminatoires de la CAN Féminine 2024, l'équipe nationale féminine du Sénégal intensifie ses préparatifs. Sous le soleil ardent du Stade Lat-Dior de Thiès, Korka Fall, accompagnée de ses coéquipières, s'entraîne rigoureusement en vue de leur affrontement imminent contre le Mozambique.



Après un mois d'entraînement avec les joueuses locales, les Lionnes sont en phase finale de leur préparation. L'entraîneur Mame Moussa Cissé, tout en insistant sur la précision et la concentration, a exprimé ses préoccupations concernant certaines erreurs commises lors des séances d'entraînement. Notamment, une faute de la gardienne Adji Ndiaye qui a offert un but à Coumba Sylla Mbodji.



Sadigatou Diallo, l'une des joueuses clés, n'a pas pu participer à la séance d'entraînement en raison d'une blessure à la cheville. Toutefois, elle reste optimiste et soutient ses coéquipières en leur fournissant de l'eau pendant les pauses.



L'objectif des Lionnes est clair : après avoir participé à la Coupe d'Afrique en 2022, elles aspirent à représenter à nouveau le Sénégal au Maroc en 2024. Cependant, pour y parvenir, elles doivent d'abord surmonter le défi posé par le Mozambique, une équipe déterminée à montrer ses compétences à Thiès.



Mame Moussa Cissé est conscient des enjeux et sait que le Mozambique, en acceptant de jouer au Sénégal, montre ses ambitions et sa détermination à avancer dans la compétition.



