Les Habitants de la Cité Ballabey 2 Protestent contre les Constructions Illégales

Les résidents de la Cité Ballabey 2, regroupés au sein d’un collectif, ont exprimé leur mécontentement face à la construction de maisons sur une ruelle de leur quartier, en violation du plan cadastral.

Lors d'une rencontre avec les journalistes mardi, les membres du collectif ont indiqué avoir sollicité l'intervention du préfet, du gouverneur et des maires de Thiès Est et de la Ville, sans obtenir de réponse.

Bien que la Direction de la surveillance des sols et des constructions (DSCOS) ait été informée, les propriétaires des parcelles empiétant sur la voie poursuivent leurs travaux, parfois même de nuit, ont rapporté les membres du collectif.

L’imam Assane Diouf a souligné que certains propriétaires de parcelles voisines de cette rue large de 20 mètres ne peuvent pas démarrer leurs travaux. D'autres, déjà installés, voient l'entrée de leur maison obstruée. Cinq des douze coopératives d’habitat détentrices de terrains sur ce site sont affectées par ces constructions anarchiques.

Mamadou Lamine Diallo, de la coopérative des phosphates de Lam-Lam, a averti qu'à ce rythme, il sera difficile de démolir ces constructions illégales plus tard.

La Cité Ballabey 2, située dans la commune de Thiès Est, est frontalière de la cité ouvrière, du quartier Sampathé, Keur Issa et Coundame.

Le collectif a également déploré un début d’inondation après le curage du dalot de Sampathé, début juin, dans le cadre de la journée nationale de nettoiement. Les gravats prévus pour sécuriser les maisons longeant la voie d’eau n'ont pas encore été déposés.



aps