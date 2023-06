Le Don généreux de Habib Niang

En vue de la fête de la Tabaski qui approche à grands pas, Habib Niang, figure emblématique de la région de Thiès, a effectué une généreuse donation à l'association des Handicapés, des Coches et des Couches vulnérables basée à Diakhao. Ces bons, qui leur ont été remis lors d'une rencontre organisée à leur siège, vont leur permettre de préparer cette grande célébration dans des conditions plus convenables.



L'Appel à la Conscience collective

Durant cette même rencontre, Habib Niang a saisi l'occasion pour sensibiliser les populations sur la nécessité de préserver leurs biens lors des manifestations. Il a déploré les comportements destructeurs de certains individus qui profitent de ces événements pour endommager les biens de la communauté, y compris leurs propres possessions.





Éloges pour le Bienfaiteur Habib Niang

Habib Niang est connu pour son dévouement envers les personnes les plus vulnérables de la société. Les bénéficiaires de son récent don n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude, louant son engagement et la visibilité de ses actions de solidarité à Thiès. Leur reconnaissance envers lui n'a d'égale que leur espoir de le voir obtenir une position de plus grande influence.



Un appel au Président Macky Sall

Face à la démonstration continue de solidarité de Habib Niang, les membres des association ont formulé une demande unanime : ils souhaitent que le président Macky Sall nomme Habib Niang à un poste de responsabilité, une position qui lui permettrait de mieux prendre en compte leurs préoccupations. Ils estiment que son dévouement et sa compréhension des enjeux des plus vulnérables seraient mieux servis dans un rôle plus central dans la capitale du rail.



Leurs espoirs reposent maintenant sur une réponse favorable du Président. En attendant, les bénéficiaires de ces bons peuvent déjà envisager une Tabaski plus sereine, grâce à la générosité de Habib Niang.