Les 10 des pays africains dotés du passeport le plus puissant au premier trimestre 2024

À mesure que le monde devient de plus en plus interconnecté, les Africains reconnaissent les avantages potentiels d’investir dans la solidité de leur passeport. De nombreux pays africains ont pour mission de se positionner comme des acteurs clés sur la scène mondiale, contribuant au progrès collectif du continent et favorisant un avenir meilleur pour leurs citoyens.

Depuis juin 2023, tous les pays africains disposant des 10 passeports les plus puissants disposent désormais de passeports encore plus puissants. Par exemple, le passeport seychellois est désormais autorisé dans 156 pays contre 153 en juin de l’année dernière. De même, le passeport tanzanien est désormais autorisé dans 73 destinations contre 71 à la mi-année dernière. Selon Henley and Partners , « un passeport puissant est un vecteur d’opportunités économiques et de bien-être. Bien plus qu’un document de voyage définissant notre liberté de mouvement, un passeport solide offre également d’importantes libertés financières en termes d’investissements internationaux et d’opportunités commerciales. Henley and Partners, une société axée sur la résidence et la citoyenneté par investissement, a récemment publié son indice de passeport pour le premier trimestre 2024.