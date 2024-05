Le vigile égorgé au marché "Ngelaw" : Les trois présumés meurtriers arrêtés par la police de Thiès et les populations scandent "prison à vie" !

Rédigé le Vendredi 17 Mai 2024 à 00:05 | Lu 96 fois Rédigé par Malick Sarr Gueye

Après quelques mois d'investigations approfondies, les éléments du commissariat central de Thiès ont appréhendé les trois meurtriers de l'oncle de l'ancien maire de la commune de Thiès - Nord, Birame Soulèye Diop, vigile au marché "Nguelaw" de ladite collectivité territoriale, Assane Diop.



Au moment de leur arrestation, une foule immense a envahi les alentours dudit marché pour immortaliser cette scène horreur. Ils ont été emmenés sur les lieux du crime pour des constats d'usage encore, en présences des éléments de la Sûreté urbaine et ceux de la police scientifique.





Les populations qui ont pris d'assaut les lieux et scandé "prison à vie" pour les malfaiteurs. Un grand ouf de soulagement du côté de ces dernières qui ont vécu des moments de tristesse et de consolation après la mort atroce d'Assane Diop.



Selon certaines sources, les bourreaux d'Assane Diop sont en garde à vue au commissariat central de Thiès pour association de malfaiteurs, assassinat avec acte de barbarie. Ils seront déférés après la durée légale de leur garde à vue.

Pour rappel, Assane Diop a été sauvagement tué dans la nuit du vendredi 26 au samedi 27 janvier au marché "Nguelaw" de Takhikaw au moment où il gérait son poste de vigile pendant les nuits jusqu' à l'aube.