Le vainqueur de la CAN 2023 empochera sept millions de dollars US

Le gagnant de la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2024 en Côte d’Ivoire recevra une récompense de sept millions de dollars US, selon un communiqué officiel de la Confédération Africaine de Football (CAF) publié aujourd’hui, le 4 janvier 2024. Cette allocation financière a été augmentée de 40% par rapport à la précédente édition tenue au Cameroun en 2021.

De plus, le finaliste de cette compétition prestigieuse se verra attribuer une somme de quatre millions de dollars US, tandis que les équipes demi-finalistes repartiront avec 2,5 millions de dollars US chacune. Le président de la CAF, Patrice Motsepe, a salué les avancées notables réalisées par l’organisation au cours des deux dernières années, soulignant cette augmentation significative des dotations pour la CAN et autres tournois majeurs.

« Nous avons porté la prime du vainqueur de la CAN à 7.000.000 USD, soit une hausse de 40% par rapport à l’édition précédente. Je suis persuadé qu’une partie de cette somme contribuera à l’évolution du football et bénéficiera à l’ensemble des acteurs du sport, tout en soutenant nos associations membres dans leurs démarches administratives », a-t-il affirmé.

Cette édition de la CAN réunira vingt-quatre nations, réparties en six poules de quatre équipes, dans cinq villes ivoiriennes : Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, Korhogo et San-Pedro.

L’équipe nationale du Maroc inaugurera son parcours lors de cette phase de la CAN, prévue en Côte d’Ivoire, en affrontant la Tanzanie le mercredi 17 janvier au stade Laurent Pokou de San Pedro. Les Lions de l’Atlas poursuivront leur compétition en rencontrant la République Démocratique du Congo le dimanche 21 janvier, toujours au stade Laurent Pokou de San Pedro. Enfin, le Maroc clôturera la phase de poules en affrontant la Zambie le mercredi 24 janvier, sur la même enceinte sportive. Hespress