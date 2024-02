Le professeur de français Yaya Coly du lycée El Hadji Malick Sy libéré

Arrêtés depuis le mois de juin, le professeur Yaya Coly en service au lycée El Hadji Malick Sy de Thiès et son collègue Nguissaly Diouf, Pr d'EPS, ont été libérés, ce mercredi 28 février 2024. Cette libération a été érigée par les membres du Cadre unitaire syndical des enseignants du moyen secondaire (Cusem), le mardi 24 octobre 2023. « La libération sans condition de Yaya Coly, Nguisaly Diouf et de tous les enseignants et élèves en détention arbitraire » avait réclamé le syndicat. «Nous ne pouvons pas du tout faire semblant, prendre nos craies, nos éponges, aller enseigner, et tout en sachant que nos collègues sont en prison. Les emplois du temps sont là, les élèves attendent, donc il faut les libérer » avaient déclaré les professeurs pour soutenir leurs collègues arrêtés à Dakar lors des manifestants.