Le président Macky Sall a prononcé son discours d'adieu à la tribune des Nations unies

Au cours de la 78ème session de l’Assemblée générale de l’institution internationale, le président Macky Sall a fait son discours d'adieu à la tribune des Nations unies et réitère son engagement à passer le témoin en avril 2024 à son successeur, présentant ses adieux à ses pairs. “Le 25 février 2024, se tiendra l’élection présidentielle sénégalaise. Comme les précédentes, elle sera démocratique, libre et transparente. Et le 2 avril, je passerai le pouvoir à mon successeur après 12 ans à la tête de notre pays’’, a dit M. Sall sous des applaudissements. Il a remercié les pays membres de l’ONU pour “leur amitié et leur collaboration’’. “Porter la voix du Sénégal, nouer et entretenir des amitiés dans ce concert des nations où s’harmonisent nos efforts communs vers nos fins communes, aura été un grand honneur pour moi’’, a dit le chef de l’Etat à la fin de son allocution à l’Assemblée générale des Nations unies. Au nom du peuple sénégalais, j’exprime ma “ma gratitude à tous mes collègues, en les priant d’accueillir mon successeur avec la même amitié et la même considération’’. Je garderai pour tous les mêmes sentiments d’amitié et d’estime cordiales. “Je suis confiant que dans la tradition sénégalaise d’ouverture et de dialogue, mon successeur sera fidèle aux relations d’amitié confiante qui unissent notre pays et tous les membres des Nations Unies’’, dit-il .