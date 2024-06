Le président Bassirou Diomaye Faye loue l'esprit de solidarité

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a exprimé, lundi, son admiration pour l'esprit de solidarité observé durant la fête de l’Aïd el Kébir, également connue sous le nom de Tabaski.



« Je tiens à profiter de cette occasion pour rendre hommage à la solidarité traditionnelle qui régit les relations au sein de la communauté sénégalaise, tant au pays qu'à l'étranger », a déclaré le président après avoir participé à la prière de l’Aïd à la grande mosquée de Dakar.



Dans son discours, le chef de l'État a exhorté les Sénégalais « à continuer d'encourager chacun à maintenir cet esprit et cette solidarité active envers leurs frères et sœurs, qu'ils soient de la communauté musulmane ou d'autres communautés » religieuses. « Cette solidarité apporte un grand soulagement à de nombreux pères de famille en ces périodes d'angoisse, face à leurs devoirs divins et aux attentes familiales importantes en cette période », a ajouté le président Bassirou Faye.



Pour lui, « il n'y a pas de petits gestes ni d'actions si grandes qu'on ne puisse en mesurer l'impact ».



« L'important, selon le chef de l'État, est que chacun comprenne combien une solidarité active et une fraternité renouvelée peuvent apporter un soulagement à ces pères de famille, souvent en grande difficulté pour accomplir ce rituel abrahamique ».