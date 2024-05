Le président Bassirou Diomaye Faye en visite diplomatique à Praia et Conakry

Le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, s'apprête à effectuer une visite de travail au Cap-Vert et en Guinée. Cette série de déplacements diplomatiques fait suite à ses visites précédentes en Mauritanie, en Gambie, en Guinée-Bissau, au Ghana et au Nigeria.



Cette visite vise à renforcer les relations bilatérales entre le Sénégal et ces deux pays et à explorer de nouvelles opportunités de coopération dans divers domaines. Le président Faye participera à des rencontres de haut niveau avec ses homologues cap-verdiens et guinéens pour discuter des questions régionales et internationales d'intérêt commun.



La visite à Praia et à Conakry témoigne de l'engagement continu du Sénégal envers ses partenaires africains et de sa volonté de promouvoir la paix, la stabilité et le développement sur le continent.