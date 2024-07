Le président Bassirou Diomaye Faye assistera à l’ouverture des JO Paris 2024

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, se rendra à Paris ce mercredi pour participer à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 2024, prévue pour vendredi dans la capitale française, selon un communiqué diffusé à l’APS.



Cette visite intervient à la suite d'une invitation de son homologue français, Emmanuel Macron, ainsi que de Thomas Bach, président du Comité International Olympique (CIO), précise le communiqué.



Le président Faye prendra également part, le jeudi précédent, au Sommet International « Le Sport pour le Développement Durable (S4SD) : Plus vite, Plus haut, Plus fort – Ensemble Pour Un Avenir Meilleur ». Ce sommet a pour objectif de sensibiliser la communauté sportive et les leaders mondiaux à la nécessité d'un engagement plus fort pour atteindre les Objectifs de Développement Durable (ODD), notamment dans les domaines de l'éducation, de l'emploi, de la santé, de la nutrition, de l'égalité et de l'inclusion, ainsi que des investissements durables.



Organisé par l'Agence française de développement, ce sommet réunira plus de 500 participants, dont des chefs d’État, des dirigeants d’organisations internationales, des athlètes, des représentants du mouvement sportif et des acteurs du financement du sport et du développement, souligne le gouvernement français.



aps