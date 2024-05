Le président Bassirou Diomaye Faye a effectué une visite inattendue à mbour4

Rédigé le Mercredi 1 Mai 2024 à 14:37 | Lu 43 fois Rédigé par Hanne Abou

Juste après son retour d’une visite officielle en Guinée-Bissau, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a effectué une visite inattendue à Mbour 4 ce matin dans la région de Thiès, Ce mercredi 1er mai 2024.

À son arrivée à Mbour 4, le président Faye a été accueilli par les autorités administratives et locales. La visite s’inscrit dans un contexte particulier lié à la gestion foncière du pays, sujet sensible et d’actualité. En effet, le secteur de Mbour 4 a été récemment au cœur des débats après que la Direction de la surveillance et du contrôle de l’occupation du sol (Dscos) a démoli de nombreux logements jugés irréguliers, car empiétant sur une forêt classée.



Cette démarche, non annoncée, a pris de court les autorités locales ainsi que la presse.