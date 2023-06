Le mouvement Garap Gui intensifie la lutte contre la pollution plastique à Darou Khoudoss

Darou Khoudoss, le 19 Juin 2023 - Le mouvement Garap Guï a, comme à l'accoutumée, célébré ce samedi la journée mondiale de l'environnement à Darou Khoudoss. Poursuivant son combat acharné contre la pollution plastique, le mouvement a lancé un programme de sensibilisation ambitieux dans les écoles de Darou Khoudoss sous la houlette de son Président Mamadou Bâ, avec l'appui du Programme de Microfinancement du Fonds pour l'Environnement Mondial (PMFEM).



Depuis le début de l'année 2023, le mouvement Garap Guï a déjà formé des élèves dans 7 des 12 écoles ciblées. Ces formations visent à sensibiliser les plus jeunes sur les dangers de la pollution plastique et les encourager à participer activement à la préservation de leur environnement. Le thème choisi cette année par le mouvement, "Combattons la pollution plastique", reflète cette volonté de créer une génération d'éco-citoyens responsables.



Parallèlement à ces programmes de sensibilisation, le PMFEM, en partenariat avec le mouvement Garap Guï, a initié une série de financements à destination des femmes de Darou Khoudoss. L'objectif de ces financements est d'appuyer le projet d'éducation environnementale et de sensibilisation sur les défis environnementaux de la zone.



D'autres initiatives concrètes viennent compléter cette action éducative. Parmi elles, l'installation de pépinières, à travers lesquelles le mouvement envisage de reboiser 7000 pieds, représente un pas de plus vers la création d'un environnement durable à Darou Khoudoss.



En outre, afin d'élargir l'impact de leur action, le mouvement a également organisé quinze émissions radios pour informer les populations sur les techniques et systèmes d'exploitation efficaces pour combattre la pollution plastique. Ces émissions sont l'occasion de partager des conseils pratiques et de sensibiliser un plus grand nombre de personnes aux enjeux environnementaux de leur région.



Le mouvement Garap Guï, avec l'appui du PMFEM, fait donc preuve d'un engagement exemplaire dans la lutte contre la pollution plastique à Darou Khoudoss. Par leurs actions, ils démontrent que la préservation de l'environnement est l'affaire de tous et que chacun, à son niveau, peut contribuer à faire la différence.