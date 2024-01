Le mouvement Alliance pour un Sénégal prospère a investi le candidat de Benno, Amadou Ba

Rédigé le Dimanche 14 Janvier 2024 à 23:52 Rédigé par Malick Sarr Gueye

Le président du mouvement Alliance pour un Sénégal prospère (ASP), Mamadou Gningue, a réitéré, samedi 13 janvier 2024, son soutien au candidat de la majorité présidentielle lors du grand meeting d'investiture qui s'est tenu au quartier Hersent - Darou Salam, dans la commune de Thiès Est. Une occasion pour investir Amadou Ba comme son candidat à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Dans cette auguste assemblée, M. Gningue a salué, d'abord, la décision prise par le président sortant Macky Sall de ne pas se porter candidat à l'élection présidentielle qui se profile à l'horizon. A travers cette décision, dit - il, nous décidons d'accompagner le président Amadou choisit par le Président Macky Sall comme candidat de la majorité présidentielle. Dans cette optique, il est largement revenu sur les raisons qui fondent son choix pour le scrutin présidentiel. "Nous déclarons solennellement que nous avons pris la décision de façon ferme d'accompagner et de choisir comme candidat à l'élection présidentielle du 25 février 2024, le président Amadou Ba pour représenter notre mouvement dans le Benno Bokk Yakaar", explique - t - il. Il a remercié et félicité tous les responsables pour leur forte mobilisation et lancé un appel à l'unité pour poursuivre la mise en œuvre du Plan Sénégal émergent (Pse). Pour rappel, le coordonnateur départemental de l'Alliance pour la République (Apr) Augustin Tine, le Directeur général de l'Aéroport International Blaise Diagne ( Aibd) ABdoulaye Dièye, le responsable de l'Apr dans la zone Nord Habib Niang ont pris part à cette investiture.