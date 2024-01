Le mouvement AND Defar Niayes prêt à protéger la zone des Niayes

Pour protéger la zone des Niayes, des habitants de Diender, Notto Gouye Diama , de Cayar (Thiès), et d'autres autorités venant de Tivavone, ont fait bloc autour d’un mouvement ( AND Defar Niayes) pour protéger ce domaine envahis par des sociétés immobilières. Ils dénoncent une urbanisation galopante, l’exploitation de certaines ressources et la future autoroute Dakar /Saint-Louis... « Les Niayes sont aujourd’hui la convoitise des sociétés immobilières, les terres jadis réservées à l’agriculture sont de plus en plus aménagées au profit des habitations comme en témoigne les plans d’occupations et d’affectations des sols. Ce qui est une menace réelle » indique l'adjoint au maire de Notto Gouye Diama. Cette nouvelle organisation compte renforcer les activités de rencontrer et de sensibilisation pour obtenir gain de cause afin de sauver la zone des Niayes.