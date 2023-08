Le monde de la culture en deuil: L'acteur dynamique de la série "Golden", Mentor Ba alias ABG est décédé ce matin à Rufisque

L'acteur Mentor Ba est décédé ce matin à Rufisque à la suite d'une maladie. Cette disparition a plongé les acteurs du cinéma sénégalais dans l'émoi et la consternation.



Selon les sources de Seneweb, le frère de Maître Cheikh Khoureissy Ba sera enterré aujourd'hui à Touba.



La rédaction de Thiès info présente ses sincères condoléances à la famille, au monde de la culture, au ministère de la Culture et du Patrimoine, Monsieur Alioune Sow et l'ensemble des populations de Rufisque et de la Médina.