Le ministre du Travail exige la résiliation immédiate des contrats de service du supermarché Exclusif

Le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, Yankhoba Diémé, a ordonné mardi la résiliation immédiate des contrats de prestation de services des employés du supermarché Exclusif.



Cette décision a été prise lors d'une inspection surprise dans plusieurs entreprises, y compris cette enseigne spécialisée dans la vente de produits alimentaires, pour vérifier leur conformité au Code du travail ainsi qu'aux normes d'hygiène et de sécurité.



En présence des responsables du supermarché, M. Diémé a insisté sur la fin immédiate de ces contrats de prestation de services, les jugeant non conformes à la législation sénégalaise du travail.



Accompagné d'inspecteurs du travail, Yankhoba Diémé a recommandé aux dirigeants du supermarché d'établir un plan de régularisation des contrats des employés et de corriger les irrégularités constatées. Il leur a également demandé de respecter les droits de leurs quelque 300 employés.



Le ministre a exigé que lui soient remis dans les dix jours les contrats des employés non-sénégalais. « En vertu de la loi sur le contenu local, je souhaite recevoir les contrats des expatriés dans un délai de dix jours, afin d'examiner si les postes concernés peuvent être pourvus localement », a-t-il déclaré.



Il a reconnu les efforts du supermarché pour respecter 11 recommandations de l'inspection du travail, notamment en régularisant les contrats d'une cinquantaine d'employés sur près de 300. M. Diémé a également noté que les heures supplémentaires et les primes d'encouragement sont payées aux travailleurs de cette enseigne.



Ndèye Fatou Diouf, directrice des ressources humaines du supermarché Exclusif, a affirmé avoir pris en compte les recommandations du ministre et s'est engagée à leur mise en œuvre. Elle a assuré que le paiement des heures supplémentaires est à jour et a promis de remédier au manque d'eau et de fournir des chaussures de sécurité et des tenues de travail aux employés, en réponse aux observations sur les normes d'hygiène et de sécurité.



Les contrats des travailleurs non-sénégalais seront remis au ministre dans le délai indiqué, a confirmé Mme Diouf. Yankhoba Diémé a également rendu visite aux dirigeants du Syndicat des auxiliaires de transport du Sénégal au Port autonome de Dakar.



« Nous devons résoudre ces problèmes pour être davantage en conformité avec la législation, afin que les travailleurs puissent s'épanouir », a déclaré le ministre.



Après son entretien avec les leaders syndicaux, M. Diémé a souligné la nécessité d'améliorer les conditions de sécurité et d'hygiène. Des ouvriers membres de ce syndicat ont dénoncé leurs conditions de travail précaires.



« Nous vivons un calvaire ici... Nous n'avons même pas de matériel de protection. Nous déchargeons 42 tonnes en onze jours, une tâche normalement prévue pour deux à trois mois », a déclaré un docker membre du syndicat. Daouda Guèye, un autre docker, a dénoncé les bas salaires et l'absence de couverture médicale.



L'entreprise qui les emploie n'est pas légalement reconnue, a signalé Tène Diouf, inspecteur du travail accompagnant le ministre. Il a recommandé à l'employeur des dockers de régulariser leur situation.



Yankhoba Diémé a promis de continuer ses visites dans d'autres entreprises et syndicats pour vérifier le respect du Code du travail et des normes d'hygiène et de sécurité.



« Nous avons entamé des visites pour nous assurer de la conformité des entreprises avec le Code du travail et les règles d'hygiène et de sécurité », a-t-il déclaré aux journalistes.



aps