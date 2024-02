Le ministre Moussa Bocar Thiam annonce la suspension de l'internet des données mobiles

Le ministre de la communication, des Télécommunications et du Numérique Moussa Bocar Thiam a annoncé, ce mardi, tôt le matin la suspension de l’internet des données mobiles selon certaines plages horaires Dans ce communiqué, le ministre Moussa Bocar Thiam justifie sa décision par « la diffusion sur les réseaux sociaux de plusieurs messages haineux et subversifs qui ont déjà provoqués des manifestations violentes avec des décès et des dégâts matériels importants (…) »