Le ministre El Malick Ndiaye visite les victimes de l'accident à Koungheul (Photos)

El Malick Ndiaye, ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, s'est rendu à Yamong (Koungheul) en pleine nuit, où un accident de la route a tragiquement coûté la vie à 14 personnes et a blessé plusieurs autres ce jeudi 25 février.



Sur les lieux de l'accident, le ministre a observé l'ampleur de la tragédie impliquant un bus "horaires" en provenance de Dakar et se rendant à Kédougou, avant de visiter les blessés au district sanitaire de Kaffrine et à l'hôpital de Kaolack. Il a exprimé, au nom du gouvernement, ses sincères condoléances aux familles des victimes et sa compassion envers les blessés, leur souhaitant un prompt rétablissement et assurant le soutien nécessaire de l'État.



Concernant la récurrence des accidents routiers, le ministre El Malick Ndiaye a rappelé à tous les acteurs du transport l'importance de respecter rigoureusement les dispositions du Code de la route, notamment en ce qui concerne le contrôle technique des véhicules, le port de la ceinture de sécurité, la limitation de vitesse et l'interdiction de l'usage du téléphone au volant.



Le ministre a également annoncé une série de mesures visant à renforcer la sécurité routière, telles que la digitalisation des processus d'obtention de permis et de carte grise, l'instauration du permis à points, l'installation de centres de contrôle technique modernes, et le contrôle strict des accessoires obligatoires pour les véhicules.



En ce qui concerne les infrastructures, le ministre a souligné la nécessité d'accélérer la réhabilitation du chemin de fer Dakar-Tambacounda, ainsi que la réalisation du projet d'extension de l'autoroute de Kaolack à Tambacounda, une zone particulièrement accidentogène."