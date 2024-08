Le ministre El Hadji Abdourahmane Diouf annonce le lancement du deuxième satellite sénégalais pour 2025

Dr El Hadji Abdourahmane Diouf, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, a révélé que le Sénégal travaille activement sur deux fronts majeurs : la collecte de données environnementales et la prise d’images grâce à ses satellites. Ces initiatives visent à développer des applications cruciales pour la surveillance climatique, la gestion des catastrophes naturelles, la surveillance de la qualité de l’air et de l’eau, la cartographie, la sécurité et défense, ainsi que la gestion des ressources naturelles.



Le ministre a également annoncé que le Sénégal a déjà entamé la construction de son deuxième satellite, GAINDESAT-1B, dont le lancement est prévu en 2025. "Cela nous permettra de mettre en place l'une des premières constellations de satellites," a-t-il précisé, soulignant l'importance de ce projet pour l'avenir du pays en matière d'innovation technologique.



