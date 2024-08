Le ministre Alioune Sall plaide pour une régulation tarifaire équilibrée dans les télécommunications

Alioune Sall, ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, a insisté sur la nécessité pour l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP) de mettre en place une régulation tarifaire qui assure un équilibre entre la qualité des services et l'accessibilité des communications électroniques.



Lors de l'ouverture des journées de concertation sur la régulation des communications électroniques, qui se terminent ce vendredi, le ministre a mis en avant l'importance de ces discussions pour favoriser un dialogue constructif entre les parties prenantes. L'objectif principal est de surmonter les obstacles du marché et de proposer des recommandations concrètes.



Malgré la libéralisation des marchés des communications électroniques, Alioune Sall a souligné qu'une régulation appropriée est cruciale pour offrir des services de qualité à des prix abordables pour la population. Il a également encouragé les opérateurs à intensifier leurs efforts pour rendre l'internet plus accessible, élément devenu essentiel pour les ménages.



Le ministre a également mentionné l'importance de la régulation dans des domaines émergents comme l'intelligence artificielle, l'internet des objets, et le big data. Il a plaidé pour un cadre juridique rigoureux et concerté pour encadrer l'utilisation responsable du numérique.



Dahirou Thiam, directeur général de l'ARTP, a affirmé que l'institution travaille à adopter des solutions concertées pour répondre aux défis posés par l'évolution rapide des technologies et les attentes des consommateurs. L'objectif est de garantir que les communications électroniques facilitent la vie quotidienne des populations sénégalaises et contribuent au développement économique, social et culturel.



